Elbistanlı sultanlar

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ürkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi B. Grubu'nda Berlin Döner Antalyaspor'u sahasında 3-0 mağlup ederek taraftarına büyük sevinç yaşatan Kahramanmaraş Elbistan hedefine emin adımlarla ilerliyor. Takım kaptanı Burcu Evin, bu galibiyete çok ihtiyaçları olduğunu söyledi. Kendilerini desteklemeye gelen taraftarlara teşekkür eden Evin, "Güzel oynadık ve kazanmasını bildik. Mutluyuz"
dedi.
İYİ İŞLERE DEVAM EDECEĞİZ
Antrenör Yusuf Alper ise, "Yeni salonumuzda ilk maçımızı oynadık. Seyircimizin önüne ilk defa çıktık. Heyecanlıydık. Takımıma, oyuncularıma, bize destek veren başkanlarıma çok teşekkür ederim. Özellikle taraftarımıza teşekkür ederim.
Salon doluydu. Bu mutluluğu inşallah daha sonraki haftalarda da yaşatacağız. İyi işler yapmaya çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
YOLUN BAŞINDAYIZ
Başkan Yusuf Şahin de, "Öncelikle takımımızI ve antrenörümüzü kutluyorum. Gerçekten burada çok güzel bir galibiyete ulaştılar. Aynı zamanda bugün Elbistan'da ilk maçımızdı. Bizi ciddi anlamda destekleyen taraftarımıza da çok teşekkür ediyorum. Yolun başındayız, eksikliklerimiz var, çok daha iyi olacağız. Transferlerimiz var. İnşallah Elbistan'ımızdan da çok ciddi bir destek bekliyoruz. Özellikle gençlerimizin voleybola meraklı olduğunu biliyorum. Onların desteklerini bekliyoruz"
diye konuştu.