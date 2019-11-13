Elbistanlı sultanlar

BUGÜN NELER OLDU

ürkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi B. Grubu'nda Berlin Döner Antalyaspor'u sahasında 3-0 mağlup ederek taraftarına büyük sevinç yaşatan Kahramanmaraş Elbistan hedefine emin adımlarla ilerliyor. Takım kaptanı Burcu Evin, bu galibiyete çok ihtiyaçları olduğunu söyledi. Kendilerini desteklemeye gelen taraftarlara teşekkür eden Evin,dedi.Antrenör Yusuf Alper ise, "Yeni salonumuzda ilk maçımızı oynadık. Seyircimizin önüne ilk defa çıktık. Heyecanlıydık.Salon doluydu. Bu mutluluğu inşallah daha sonraki haftalarda da yaşatacağız. İyi işler yapmaya çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Başkan Yusuf Şahin de,diye konuştu.