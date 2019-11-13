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Gazişehir, G.Saray’ı bekliyor

Giriş Tarihi: 13.11.2019
Gazişehir, G.Saray’ı bekliyor
GAZIŞEHIR Gaziantep Tekerlekli Basketbol takımı, Süper Lig'deki iyi gidişatını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Basketbol Takımı karşısında da sürdürdü. Engelsiz Şahinler deplasmanda konuk olduğu rakibini 45-80 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapatmayı başardı. Sezon başından bu yana sadece bir kez mağlubiyet alan oyuncular, zirvenin de en güçlü takipçilerinden biri olduğunu gösterdi. Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren takım, Süper Lig'in 8. haftasında ise kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşma Pazar günü saat 14:00'de Talat Özkarslı Spor Kompleksi'nde oynanacak.
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Gazişehir, G.Saray’ı bekliyor
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