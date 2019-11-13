Gazişehir, G.Saray’ı bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

GAZIŞEHIR Gaziantep Tekerlekli Basketbol takımı, Süper Lig'deki iyi gidişatını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Basketbol Takımı karşısında da sürdürdü.Sezon başından bu yana sadece bir kez mağlubiyet alan oyuncular, zirvenin de en güçlü takipçilerinden biri olduğunu gösterdi. Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren takım, Süper Lig'in 8. haftasında ise kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşma Pazar günü saat 14:00'de Talat Özkarslı Spor Kompleksi'nde oynanacak.