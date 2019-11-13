BUGÜN NELER OLDU

- Üniversite- Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Adana Buluşması, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ve Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi ev sahihliğinde Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yardımcısı ve KÜSİ İl Planlama Kurulu Başkanı Murat Süzen, Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, Rektör Yardımcıları, KÜSİ Adana İl Temsilcisi Prof. Dr. Kadir Aydın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, sanayiciler ile akademisyenler katıldı. KÜSİ Adana İl Temsilcisi Prof. Dr. Kadir Aydın, şubat ayından bu güne kadar gerçekleştirilen KÜSİ faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgiler aktardı. Prof. Dr. Aydın, Adana'nın Ar-Ge ve Yenilik Ekosistemi Endeksinde 5 lider ilden sonra Adana'nın lider takipçisi iller arasında yer aldığını ifade ederek ana hedeflerinin Adana'yı lider iller arasına yükseltmek olduğunu söyledi. Prof. Dr. Aydın, Ar-Ge ve Yenilik Uygulamaları endeksi sınıflandırmasında da Adana'nın Ar-Ge ve Yenilik Ekosistemi Endeksine benzer şekilde 5 lider ilden sonra lider takipçisi iller arasında olduğunu, lider iller seviyesine yükseltmek için KÜSİ Adana olarak 9 aylık sürede 52 adet sanayiciyi ziyaret ettiklerini, firmaların Ar-Ge ve yenilik potansiyelini yükseltmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar ise, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte bilimsel ve teknolojik ilerlemenin önemine vurgu yaparak bilime, teknolojiye, Ar-Ge ve yeniliğe kaynak ayıran ülkelerin gerek sosyal ve ekonomik refah sağlama, gerekse de küresel söz hakkı elde etme açısından diğer ülkelere göre daha üstün konumda olduklarını söyledi. Prof. Dr. Kibar bu bakımdan Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin kurulması ve sürdürülebilmesi, ülkelerin teknoloji ve yeniliğe dayalı kapasitelerinin geliştirilmesine, dolayısıyla kalkınmaya büyük katkı sağlaması gerektiğini ifade etti.