Mağdur kadınları kurtaran program KADES tanıtıldı

Adana'da şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) düzenlenen program ile tanıtıldı. Programa uygulama sayesinde hayatları kurtulan mağdur kadınlar katılarak yaşadıklarını paylaştılar. Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Asayiş Şubesi Aile İçi Şiddet Bürosu tarafından 'Bilinçli Kadın Bilinçli Toplum' projesi kapsamında Pınar Mahallesi İsmail Hazar Anaokulu Toplantı Salonu'nda KADES programının tanıtımı yapıldı. Polisler, katılımcılara uygulamanın nasıl kullanılacağı hakkında bilgi verdi.Mağdur kadınlar arasındaki N.O. (41), gazetecilere yaptığı açıklamada eski erkek arkadaşının peşini bırakmadığını ve ölümle tehdit ettiğini iddia ederek bu nedenle KADES programını cep telefonuna yüklediğini belirtti. Tehditlerle çoğu zaman yolda karşılaşıldığını dile getiren N.O., böyle durumlarda 155 Polis İmdat Hattı'nı arayıp adres bildirene kadar karşı tarafın şiddet uygulamış ya da kaçmış olduğunu anlattı. N.O., KADES uygulaması hakkında şöyle konuştu: "Bunun örneğini en son dün yaşadım. Butona basmamdan yaklaşık 3 dakika sonra ekipler bölgeye ulaşıp beni ve karşı tarafı polis merkezine götürdüler. Benimle en iyi şekilde ilgilendiler. Uygulama olmasaydı 155'i arayamayacaktım, muhtemelen öyle bir zamanım olmayacaktı. Öldürülecek ya da kaçırılacaktım. Bu program sayesinde hayatım kurtuldu."Mağdur kadınlardan bir diğeri olan F.Y. (31) de boşanma aşamasında olduğu kocasının ayrı kaldıkları süreçte kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü. F.Y, kocasının mahkemenin verdiği tedbir kararını iki kez ihlal ettiğini belirterek, "Eşimle boşanma aşamasındayız. Bana ve evime yaklaşmamasına yönelik verilen tedbir kararını ihlal etti. İkamet adresimde kendisiyle karşı karşıya geldik. KADES uygulaması sayesinde huzurluyum" dedi.