Melih ABİ: Büfe yaya yolunu işgal ediyor başka yere kaldırın

BUGÜN NELER OLDU

Çukurova ilçesi Polis evi kavşağında bir ekmek büfesi vardı.O büfe kaldırıldı yerine gelişi güzel bir büfe kondu.Bir okurumuz aradı, "Bu büfe izinsiz yapı.Önceki gün büfe sahiplerine giderek yaya yolunu işgal ettiklerini söylediğim an üzerime yürüdüler, beni döveceklerdi.Buraya nasıl müsaade edilmiyor?Ya kaldırılsın ya da daha uygun bir yere gönderilsin" diyor.Kimsenin ekmeğiyle oynama gibi bir niyetimiz yok.Ama yayaların yolunu da kimseye işgal ettirmem!Çukurova Belediye başkanı Soner Çetin o kavşağa bir zahmet edip gitsin...Eğer gönlü o büfeye ediyorsa mesele yok!Eminim ki müsaade etmeyecek.Sonra burası dağ başı mı?Adamlar okurumuzun üstüne nasıl yürür?ilk peygamber kabri Tarsus'ta.Tarihçiler böyle diyor.Tarsus'ta Hz. Danyal makamının olduğu yeri görün.Burası yerli ve yabancı turist akınına uğruyor!Özellikle cumartesi ve pazar günleri çok kalabalık oluyor.Girişe bir kasa konulmuş.Hayır parası atılıyor.O parayla bari Hz. Danyal makamının etrafını temizletin, camlarını sildirin.Toplanan paralar o makamın ihtiyaçları için harcanmalı.Ne yapıyorsunuz o paraları?Hz Danyal'ın mirasçısı mısınız yoksa?Çevrenin olumsuz görüntüsünü anlatmaya hiç gerek yok tabii.