Nayman: Amacımız diyabeti önlemek

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Samandağ ilçesinde Diyabetle Yaşam Derneği Hatay Şubesi tarafından 'Diyabet ve Obezitenin Zararlarından Korunma Eğitimi' konulu konferans gerçekleşti. Belediye hizmet binasında bulunan toplantı salonunda gerçekleşen konferansa Diyabetle Yaşam Derneği Hatay Şube Başkanı Süleyman Nayman, İç Hastalıkları ve Hemodiyaliz Uzmanı Dr. İdris Emir, Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Esra Okuyucu, Nefroloji Uzmanı Dr. Faruk Hilmi Turgut, Ortopedi Uzmanı Dr. Volkan Kızılkaya, Diyabetik Diyetisyen Meltem Emir, Fizyoterapist Haşim Yıldız ve Psikolog İbrahim Cengiz katıldı. Başkan Süleyman Nayman, amaçlarının diyabeti önlemek olduğunu belirterek, "Amacımız diyabeti önlemek, geciktirmek yada var olan diyabetle arkadaş olarak yaşamayı öğretmek eğitmektir. Diyabetin en önemli tedavi basamağı eğitimdir. Dünyanın en iyi doktoruna da gitseniz eğer gerekli eğitimi almamışsanız kendinizi korumanız mümkün değildir" dedi.