Sancak: Devre arasına kadar sabredeceğiz

T
FF 1. Lig'de üst üste yaşanan puan kayıpları ile hedefinden uzaklaşan Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak son sözünü söyledi. Sancak, "Takımda lakaytlık var ve bununla ilgili gerekenin yapılıyor. Devre arasına kadar sabredeceğiz"
dedi. Başkan Sancak, taraftarlara seslenerek, "Sosyal medyada değişik hesaplardan provokatörlük yapanlar bu takımın menfaatini istemeyenlerdir ve eminim ki incelense belki Adana Demirspor ile alakaları bile yoktur"
yorumunu yaptı.
SİZE ADANA DEMİR'DEN EKMEK ÇIKMAZ
BAŞKAN Sancak, "Bu provokatörler ya bir hocanın adamı, ya bir menajerin adamı ya da menajerdir. Buradan tekrar söylüyorum, size ekmek çıkmaz. Ayrıca gerçek Adana Demirspor taraftarları üzgün. Evet ama ben de üzgünüm hem de çok. Ama elimizdeki malzeme bu. Ara transfer dönemine kadar sabredeceğiz. Unutmayın Bursa'yı yenen, Karagümrük, Akhisar ve Altınordu maçlarını da iyi oynayan bu takımın futbolcuları"
şeklinde konuştu.
ATIP TUTMAK KOLAY! KİMİ KOVUYORSUN?
MURAT Sancak, "Evet bir şanssızlık lakaytlık var ve gereken yapılıyor. Yönetim, idari kadro ve bazı futbolcularla ilgili karar aşamasındayız. Ama bu takım hepimizin ve sahip çıkmamız şart. Atıp tutmak kolay. 'Kov gitsin hepsini',
kimi kovuyorsun! Hadi kovdun maliyeti var kulübe. Bu zararı kim ödeyecek? Kusura bakmayın kulübün menfaatini korumak benim işim. Hiç merak etmeyin gereken yapılacak ve devre arasına kadar sabredeceğiz. Sabredin demiyorum sabredeceğiz diyorum" yorumunu yaptı.