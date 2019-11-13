Sancak: Devre arasına kadar sabredeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'de üst üste yaşanan puan kayıpları ile hedefinden uzaklaşan Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak son sözünü söyledi. Sancak,dedi. Başkan Sancak, taraftarlara seslenerek,yorumunu yaptı.BAŞKAN Sancak,şeklinde konuştu.MURAT Sancak, "Evet bir şanssızlık lakaytlık var ve gereken yapılıyor. Yönetim, idari kadro ve bazı futbolcularla ilgili karar aşamasındayız. Ama bu takım hepimizin ve sahip çıkmamız şart. Atıp tutmak kolay.kimi kovuyorsun! Hadi kovdun maliyeti var kulübe. Bu zararı kim ödeyecek? Kusura bakmayın kulübün menfaatini korumak benim işim. Hiç merak etmeyin gereken yapılacak ve devre arasına kadar sabredeceğiz. Sabredin demiyorum sabredeceğiz diyorum" yorumunu yaptı.