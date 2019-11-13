Tarsus Hayvan Parkı’nda tür sayısı 83’e ulaştı

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Tarsus ilçesindeki Tarsus Hayvan Parkına iki yeni tür daha getirildi. Yaşam alanları Amerika olan rakungiller familyasından koati ve devegiller familyasından alpaka ile Tarsus Hayvan Parkının tür sayısı 83'e ulaştı. Özellikle çocukların ve gençlerin ilgi odağı olan ve belgesellerde görülen türleri barındıran Tarsus Hayvan Parkı ailesi, bünyesine kattığı yeni türlerle her geçen gün genişliyor. Farklı bir ilden getirilen 2 alpaka ve 2 koati ile birlikte Tarsus Hayvan Parkındaki tür sayısı 83'e yükselirken, hayvan popülasyonu ise bin 706'ya çıktı. Alpaka ve koatilerin kısa sürede Tarsus Hayvan Parkına uyum sağladığını ifade eden Veteriner Hekim Fırat Kabayel, "İki türümüzün de hayvan parkımıza getirdikten sonra tüy ve tırnak bakımlarını yaptık. Rehabilitasyon süreçleri vardı. Hayvan Parkımıza kısa sürede uyum sağladılar" dedi. Akpakalar hakkında bilgi veren Kabayel, "Alpakalar çok sevecen ve sosyal hayvanlar olması dolayısıyla herkes tarafından sevilen, oldukça sevimli hayvanlar. Bir çift getirdik. Yakın zamanda üremelerini bekliyoruz. Burada inşallah daha büyük bir aile olacaklar" dedi.