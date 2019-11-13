Tosyalı esnafla bir araya geldi

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İskenderun ilçesinde Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Küçük Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren esnaf ile kahvaltıda bir araya geldi. Belediye Meclis Üyesi Seçkin Yıldırımöz'ün ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltıya; Kaymakam İskender Yönden, Belediye Başkanı, Fatih Tosyalı, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, İskenderun Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Keskin ve Mehmet Ali Dokuzoğlu, MHP İlçe Teşkilatı Başkanı Turan Bozkurt ile sanayi esnafları katıldı. Başkan Fatih Tosyalı, belediye çalışmaları ve projelerine ilişkin yapılmakta olan çalışmalar hakkında sanayi esnafına bilgiler verdi. Dayanışma ve kaynaşma toplantılarının önemine değinen Başkan Fatih Tosyalı, "Belediye olarak sık sık esnaflarımızı ziyaret ediyor sorunlarını dinliyoruz. Kıymetli esnaflarımızın isteklerini, taleplerini dinliyoruz. Belediye olarak esnaflarımızın her zaman yanlarındayız. Düzenlenen toplantıda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Belediyemizin kapılarım her zaman sizlere açıktır" dedi.