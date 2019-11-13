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Tuzcu’ya son görev

MEHMET BONCUK Güney
Giriş Tarihi: 13.11.2019
Tuzcu’ya son görev
GAZİANTEP'TE evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Sabah Gazetesi'nin kurucusu Aykut Tuzcu (72), son yolculuğuna uğurlandı. Kavaklık Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunan ve kalp krizinden öldüğü belirlenen Tuzcu'nun cenazesi, yıllarının verdiği gazetesinin önünden uğurlanarak Bahattin Nakıpoğlu camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıktaki aile mezarlığında Gaziantep'in ilk gazetecilerin olan babası Osman Tuzcu'nun başucuna defnedildi. Cenaze törenine Tuzcu'nun eşi Ayfer Tuzcu ve kızları ile Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, eski bakanlardan Abdulkadir Ateş, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Konukoğlu, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ile iş, siyaset ve basın camiasından çok sayıda kişi katıldı.
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Tuzcu’ya son görev
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