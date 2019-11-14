Adana polisinden alkışlanacak hareket

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da 350 polis kök hücre, 25 polis de organ bağışında bulundu. Emniyet Müdürü Zafer Aktaş "Emniyet teşkilatı olarak, bir farkındalık yaratmak için geleceğimiz olan çocuklarımızı hayata döndürmek, onlara daha faydalı olmak amacıyla bu kampanya için taşın altına elimizi koyduk. Bu tür kampanyalara destek vermeye devam edeceğiz" dedi. 'Lösemili Çocuklar Haftası' kapsamında lösemiye karşı yaşam savaşı veren 6 yaşındaki Ayaz Atalan, 7 yaşındaki Miran Özkan ve tedavisi için Cezayir'den Türkiye'ye gelen 9 yaşındaki Abdul Mumin, geçtiğimiz hafta Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı makamında ziyaret etti. En büyük hayali polis olmak olan bu üç küçük çocuğun ziyareti, oldukça önemli bir kampanyanın da hayata geçirilmesini sağladı. Oğlu Ali Utku Yücel'i, 6 yaşında beynindeki tümör nedeniyle kaybeden ve oğlunun anısına kurduğu; 'Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları' acısını lösemili çocuklar için umuda çeviren Kemal Yücel'in, Zafer Aktaş'a Adana'da sadece 15 günde 8 lösemili çocuğun hayatını kaybettiği yönünde paylaştığı bilgi, Adana Emniyeti'ni de harekete geçirdi.Türk Kızılay Derneği Adana Şubesi'nin de desteğiyle başlatılan kampanya kapsamında Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, önce kök hücre bağışında bulundu, ardından da organlarını bağışladı. Söz konusu kampanyaya Adana Emniyet Müdürlüğü'nün farklı birimlerinde görev yapan toplam 350 polis katıldı. Bu kapsamda da Kızılay 350 kök hücre, Adana Şehir Hastanesi de 25 organ bağışını kabul etti.Türk Kızılay Derneği Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da kurum olarak bir 'iyilik ateşi' yaktıklarını hatırlatarak, "İyiliği bulaştırmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin bir numaralı kenti olan Adana'da emniyet teşkilatında hem kan bağışı, hem kök hücre, hem de organ bağışı konusunda ortak bir kampanya yürütüyoruz. Ev ve hastanelerde şifa bekleyen yüreklere bir umut ışığı yakıyoruz" diye konuştu.