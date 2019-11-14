Astrid’in Akdeniz’deki yolculuğu sürüyor

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Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi ile Taşkent Doğa Parkı'nın ortak çalışması sonucunda tedavi edilerek Ekim ayında Girne-Güzelyalı sahilinde tekrardan denize bırakılan Astrid isimli Caretta Caretta türü kaplumbağanın Akdeniz'deki yolculuğuna devam ettiği bildirildi. Üzerine yerleştirilen uydu vericisiyle takip edilen Astrid, Kıbrıs, Suriye, Lübnan, İsrail olmak üzere dört ülkeyi dolaşarak 600 kilometrelik deniz yolculuğu yaptı. Şu anda Suriye sularında olan ve Mısıra doğru yol aldığı düşünülen Astrid isimli kaplumbağanın kışlamak için nereyi seçeceği merakla bekleniyor. Astrid'in yolculuğu ile ilgili bilgiler paylaşan Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, kaplumbağanın denize bırakıldıktan sonra uydu vericisi ile izlenmeye başlandığını ve aldıkları verilere göre şu ana kadar 600 kilometrelik yol gittiğini belirtti. Suriye açıklarında yolculuğuna devam eden Astrid'in yolculuğunun henüz bitmediğini kışlamak için nereyi seçeceğini merakla beklediklerini dile getirildi.