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Kalp nakline anlamlı mektup

HAYRETTİN YENEL Güney
Giriş Tarihi: 14.11.2019
Kalp nakline anlamlı mektup
NİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek ve eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek organ bağışı yapılan aileleri ziyaret etti. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, eşi Çiğdem Ongun Şimşek ve beraberindeki sağlık heyeti önemli bir ziyaret gerçekleştirdiler. Niğde'de hayatlarını kaybederek yakınları tarafından organları bağışlanan Selda Çağlak'ın Kemerhisar Kasabasındaki ailesini, Uzman Erbaş Çağlar Durak'ın Karakapı kasabasındaki ailesini, İsmahan Bulun'un Selçuk Mahllesindeki ailesini ve Sevilay Aktaş'ın Edikli Kasabasındaki ailesini ziyaret eden Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Sağlık Kurumu yetkilileri aileleri örnek davranışlarından dolayı tebrik ettiler.
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Kalp nakline anlamlı mektup
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