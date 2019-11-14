Müteahhitler CHP’li belediyenin ihalesine katılmıyor

BUGÜN NELER OLDU

31 Mart seçimlerinden sonra koltuğa oturur oturmaz söz vermesine rağmen bugüne kadar bin 300 kişinin işen son veren ve belediyenin borçlarından yakınan Adana Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Zeydan Karalar, önceki gün yapılan meclis toplantısında, müteahhitlerin paralarını alamayacağını düşündüğü için belediyenin ihalelerine girmediklerini söyledi. Kasım ayının ikinci birleşiminde gündem dışı söz alan AK Partili Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, ilçede yol sorunlarının hat safhada olduğunu, en büyük sorunlarının ise karla mücadele olduğunu kaydetti. CHP'li başkan Zeydan Karalar'a "Karın ne zaman yağacağı belli olmaz. Çünkü bu yolların yüzde 80'ini büyükşehir belediyesine ait" diyerek çözüm bulunmasını istedi.Kışın özellikle Aladağ, Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde kar yağışları yüzünden sıkıntılı günler geçildiğini beldiğini belirten CHP'li Karalar, "Karla mücadele için iki kez ihale yaptık ama müteahhitler paralarını alamayacaklarını düşündükleri için katılmıyorlar. Vakitte geldi. Kar yağarsa ne yapacağız diyerek kara kara düşünüyoruz. Çözüm bulmaya çalışıyoruz" dedi. Daha sonra gündem dışı söz alan MHP'li Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay ise büyükşehir belediyesinde çok ciddi koordinasyon bozukluğu olduğunu kaydetti. Çay, 2014 yılında çıkan Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Akçatekir beldesinin mahalle olduğunu, belirterek, "2010 yılında dönemin belediye başkanı yetkisi olduğu için mezarlık olarak görülen yerin 4 bin 850 metrekarelik alanına hizmet binası yapmış. Yasa ile birlikte bütün mezarlıklar büyükşehir belediyesine geçti. Şimdi orayı ASKİ'ye taşıyacaklarını söylüyorlar" dedi. İmar barışından faydalandıklarını ancak büyükşehir belediyesinin halen hizmet binasını almaya çalıştıklarını anlatan Çay, "Bu konuyla ilgili sürekli istimlak daire başkanı ya da ASKİ'den şube müdürleri beni arıyorlar. Şu an bu binada Pozantı belediyesinin koordinatörünün makam odası ile zabıta müdürlüğü bulunmakta. Arşivimiz bu hizmet binasında Binayı kaçırdığımız yok. Bizimle belediye başkanı veya genel sekreter ve yardımcıları muhatap olmalıdır, bir belediye başkanı bu kadar hafife alınmamalıdır" diye konuştu.