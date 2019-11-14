Silifke’de öğrencilere güvenli internet anlatıldı

BUGÜN NELER OLDU

Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği personellerince lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilere "güvenli internet erişimi, Güvenli sosyal medya ve İnternet bağımlılığı" konusunda seminer verilerek öğrenciler bilgilendirildi. Silifke'de eğitim veren Ertan Cüceloğlu Anadolu Lisesinde başlayan ilk seminerde, Sosyal medya ve internet güvenliği ile ilgili problemler ve alınacak önlemler anlatıldı. Video ve slayt gösterimlerle "Güvenli İnternet kullanımı, internette bilgi güvenirliği, internet bağımlılığı, banka hesaplarının güvenirliliği, internet üzerinde güvenli alışveriş ve bilinçli sosyal medya kullanımı" hakkında bilgilendirilen öğrenciler, merak ettikleri konular ile ilgili soru cevap şeklinde öğrenmefırsatı buldular.