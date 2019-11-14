Simülasyon merkezi törenle açıldı

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İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi 'Simülasyon Merkezi'nin Resmi Açılışı, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Tamer Kıran'ın da katıldığı törenle gerçekleştirildi. İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "İMEAK DTO ve yine İMEAK DTO İskenderun Şubesi'nin destekleri ile kurulan Simülasyon Merkezi'mizin öğrencilerine, öğretim elemanlarına ve denizcilik sektörüne faydalı olmasını diledi. Çok yakında yangın eğitim merkezinin de açılışını gerçekleştireceklerini belirten Dereli, "Bakanlığımıza da bize duydukları güven için müteşekkiriz. İskenderun Deniz Nakliyeciler Derneği'ne ve Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Uyar'a da Yangın Eğitim Merkezi'mize verdikleri destekler için minnettarız. Çok yakında Yangın Eğitim Merkezi'mizin de açılışını inşallah yaparız" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü yetkilisi Uzman Esat Güzel; "Denizcilikte zabitlere ve gemi adamlarına çok ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizde şu anda eğitim veren 15 Fakülte ve Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Yetkili eğitim kurumları ile toplam rakama bakıldığında 180'e yakın kurumumuz bulunmaktadır" diye konuştu. Güzel, "Burada fark oluşturan kurum eğitimde öne geçecektir. Eğitim için kurulan merkezler aslında tek başlarına yeteri değildir. Eğitim formatları ve hocaların bu simülasyonları etkin şekilde kullanması eğitimde kaliteyi artıracaktır" şeklinde konuştu.