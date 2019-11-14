Spor yaparak projeye ortak oldular

BUGÜN NELER OLDU

aziantep'te Şehitkamil Belediye Başkanlığı'nca yaşam boyu herkes için spor faaliyetlerini desteklemek için yürütülenprojesi kapsamında'nde çalışmalara katılan ve kilo kontrol programlarını başarıyla tamamlayan üyeler ödüllendirildi. İlçenin 17 farklı noktasındabranşlarında eğitimlerin verildiği spor merkezlerini yıl boyunca vatandaşların hizmetine sunan, spor alanlarında yürüttüğü projelerle halk sağlığına büyük önem veriyor.projesi ile spor merkezlerinden faydalan üyelere antrenman programı öncesinde konusunda uzman eğitmenler aracılığıyla beslenme, dinlenme, hareketli yaşamın önemi ve metabolizmayı hızlandırmanın püf noktaları hakkında bilgiler aktaran, kilo kontrol programlarıyla da çalışmalara katılan üyelerinin sağlık durumlarını yakından kontrol ediyor.