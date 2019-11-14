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Spor yaparak projeye ortak oldular

İbrahimli Spor Merkezi’nde ‘Formda Kal’ çalışmalarına katılan üyeler eğitimi tamamladıkları için ödüllendirildi

Giriş Tarihi: 14.11.2019
Spor yaparak projeye ortak oldular
Gaziantep'te Şehitkamil Belediye Başkanlığı'nca yaşam boyu herkes için spor faaliyetlerini desteklemek için yürütülen 'Formda Kal' projesi kapsamında İbrahimli Spor Merkezi'nde çalışmalara katılan ve kilo kontrol programlarını başarıyla tamamlayan üyeler ödüllendirildi. İlçenin 17 farklı noktasında pilates, fitness, step-aerobik, zumba, çocuk pilatesi branşlarında eğitimlerin verildiği spor merkezlerini yıl boyunca vatandaşların hizmetine sunan Şehitkamil, spor alanlarında yürüttüğü projelerle halk sağlığına büyük önem veriyor. Formda Kal projesi ile spor merkezlerinden faydalan üyelere antrenman programı öncesinde konusunda uzman eğitmenler aracılığıyla beslenme, dinlenme, hareketli yaşamın önemi ve metabolizmayı hızlandırmanın püf noktaları hakkında bilgiler aktaran Şehitkamil Belediyesi, kilo kontrol programlarıyla da çalışmalara katılan üyelerinin sağlık durumlarını yakından kontrol ediyor.
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Spor yaparak projeye ortak oldular
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