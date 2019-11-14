Suluboya çalışmaları görücüye çıktı

BUGÜN NELER OLDU

. sanat yılını kutlayan Ressam Kudret Sönmez'in suluboya tekniğiyle hazırladığı ve Atatürk'ün portrelerinin yer aldığı "Akdeniz Bakışlı Adam" sergisi, Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde açıldı. Sönmez'in "Ata'ya ve bütün mavi düşünceli canlara saygı" temasıyla açılan sergisi büyük ilgi gördü. Atatürk'ün çeşitli dönemlerini içeren tablolarına kendi bakış açısıyla yeniden can veren Ressam Kudret Sönmez, büyük bölümü Atatürk tablolarından oluşan 54 çalışma ile sanatseverlerin karşısına çıkarken, Sanatçı Ersoy Zereyak da sergiye 5 yağlı boya tablosu ile katkı verdi. Kudret Sönmez, bundan sonraki sanat yaşamında da Atatürk'ü tablolarında yaşatacağını anlattı. Sergi yarına kadar açık kalacak.