Tıbbi ve aromatik bitkiler ÇÜTAM’da anlatıldı

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi (ÇÜTAM) Kültür Evi'nin bu haftaki konuğu Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Menşure Özgüven oldu. Prof. Dr. Özgüven "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler" başlıklı konuşmasıyla ÇÜTAM katılımcılarıyla bir araya geldi. Konuşmasına Hipokrat'ın "Doktor tedavi eder, doğa iyileştirir" sözünü hatırlatarak başlayan Prof. Dr. Özgüven, bugün ilaçlarda bulunan etken maddelerin çoğunun orjin olarak bitkilerden elde edildiğini ve Amerika'da tanımlanan ilaçların yüzde 40 oranında bitkisel kökenli olduğunu belirtti. Prof. Dr. Özgüven , doğada yer alan pek çok bitkinin, tıp ve kozmetik başta olmak üzere birçok alanda önemli roller üstlendiğini ifade etti.