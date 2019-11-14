Ürdünlü çocuğa tokat atan şahıs tahliye oldu

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bir sitede çocuklar arasında çıkan tartışma sonrası, Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa tokat attığı iddiasıyla tutuklanan Nadir K., ilk duruşmada tahliye oldu. 21. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Nadir K., Ürdünlü aile, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil oldu. Tutuklu yargılanan Nadir K., daha önce hiçbir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Bu duruma hiç bir zaman düşmedim. Ürdünlü aile sitede sıkıntılı bir aileydi. Sürekli bizim çocuklarımızla kavga ediyordu. Olay günü de sitede toplantı vardı. Ben de işten doğruca oraya gittim. Toplantı sırasında dışarıdan sesler geldi ve ben dışarı çıktım. Çocuklar yanıma gelerek, kızımı dövdüklerini söylediler. Ben de hemen parka doğru gittim ve eşim, Sedra K. ile konuşuyordu. Daha sonra kızımı gördüm, ağlıyordu. Kızım 'baba beni dövdüler' deyince bir an babalık içgüdülerinin etkisiyle çocuğa tokat attım. Sonra olaylar büyümesin diye Sedra'ya eve çıkın dedim. Ben hiç kimseyi tehdit etmedim, kimsenin camını kırmadım. Bu olaydan dolayı 40 gündür cezaevindeyim. İşten çıkarıldım. 2 çocuğum var ve bakamaz durumdayım. Yaptığımdan hareketten dolayı pişmanım. Sizlerin huzurunda da çocuğa tokat attığım için aileden özür diliyorum" diye konuştu.