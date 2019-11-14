Vali Demirtaş karakol inşaatını inceledi

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Mahmut Demirtaş, Yüreğir Çocuk Şube Müdürlüğünün atıl durumda bulunan binası ile Yüreğir Akıncılar Polis Merkez Amirliğine gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Pınar Mahallesi'nde yapılan karakolun inşaat alanına giderek burada incelemelerde bulundu. Vali Demirtaş'a Seyhan Kaymakam Vekili Mustafa Yavuz ile İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti. Ziyaretler sırasında önce Yüreğir Çocuk Şube Müdürlüğüne ait olan atıl binayı ziyaret ederek bu binanın durumu hakkında yetkililerden bilgiler alan Vali Demirtaş, ardından Yüreğir Akıncılar Polis Merkez Amirliğini ziyaret ederek ilgili emniyet görevlilerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.Pınar Mahallesi'nde yapılan karakol binasının inşaat alanında incelemelerde bulunan Vali Demirtaş, yaptığı incelemeler sırasında gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgiler aldı. Verdikleri bilgiler için yetkililere teşekkür eden Vali Demirtaş, inceleme ziyaretini sonlandırdı.