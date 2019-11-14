Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Vali Demirtaş karakol inşaatını inceledi

Vali Demirtaş karakol inşaatını inceledi

Giriş Tarihi: 14.11.2019
Vali Demirtaş karakol inşaatını inceledi
ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, Yüreğir Çocuk Şube Müdürlüğünün atıl durumda bulunan binası ile Yüreğir Akıncılar Polis Merkez Amirliğine gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Pınar Mahallesi'nde yapılan karakolun inşaat alanına giderek burada incelemelerde bulundu. Vali Demirtaş'a Seyhan Kaymakam Vekili Mustafa Yavuz ile İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti. Ziyaretler sırasında önce Yüreğir Çocuk Şube Müdürlüğüne ait olan atıl binayı ziyaret ederek bu binanın durumu hakkında yetkililerden bilgiler alan Vali Demirtaş, ardından Yüreğir Akıncılar Polis Merkez Amirliğini ziyaret ederek ilgili emniyet görevlilerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Pınar Mahallesi'nde yapılan karakol binasının inşaat alanında incelemelerde bulunan Vali Demirtaş, yaptığı incelemeler sırasında gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgiler aldı. Verdikleri bilgiler için yetkililere teşekkür eden Vali Demirtaş, inceleme ziyaretini sonlandırdı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vali Demirtaş karakol inşaatını inceledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN