15 Temmuz şehidi Güler’i unutmayacağız

BUGÜN NELER OLDU

atay Valiliği koordinesinde,tarafından şehitanısına düzenlenen ve 22 kurumun mücadele ettiğisona erdi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında'na yapılan saldırıda şehit düşenadına düzenlenen turnuvanın final karşılaşması öncesinde İstiklal Marşı okundu,tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.Şehit Güler'in annesi, etkinlikte yaptığı konuşmada, şehit kızının adının yaşatıldığı turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Darbe girişimi gecesinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan anne Güler,dedi.Büyükşehir Belediyesi ve Emniyet takımları arasında oynanan final maçını, Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli, Hatay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Taceddin Pınar ve Hatay İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz tarafından başlatıldı. Turnuvada, rakibi Emniyet'i 2-0 mağlup eden Hatay Büyükşehir Belediyesi takımı, kupanın sahibi oldu.