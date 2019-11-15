15 Temmuz şehidi Güler’i unutmayacağız

H
atay Valiliği koordinesinde, Hatay Ceza İnfaz Kurumu
tarafından şehit Gülşah Güler
anısına düzenlenen ve 22 kurumun mücadele ettiği 15 Temmuz Şehitleri Gülşah Güler Kamu Futbol Turnuvası
sona erdi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı
'na yapılan saldırıda şehit düşen Özel Harekat Komiser Yardımcısı Hataylı Gülşah Güler
adına düzenlenen turnuvanın final karşılaşması öncesinde İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim
tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.
Şehit Güler'in annesi Emine Güler
, etkinlikte yaptığı konuşmada, şehit kızının adının yaşatıldığı turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Darbe girişimi gecesinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan anne Güler, "15 Temmuz'u unutmayın, unutturmayın. 15 Temmuz bize çok acılar yaşattı. Gülşah benim çiçeğimdi, çiçeğimi kopardılar"
dedi.
EMNİYET MAĞLUP OLDU
Büyükşehir Belediyesi ve Emniyet takımları arasında oynanan final maçını, Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli, Hatay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Taceddin Pınar ve Hatay İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz tarafından başlatıldı. Turnuvada, rakibi Emniyet'i 2-0 mağlup eden Hatay Büyükşehir Belediyesi takımı, kupanın sahibi oldu.