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Cezaevi firarisi bulvarda yakalandı

Giriş Tarihi: 15.11.2019
Cezaevi firarisi bulvarda yakalandı
ADANA'DA 2 iş yerine patlayıcı ve kalaşnikofla zarar veren cezaevi firarisi hükümlü yakalandı. Kent merkezinde 7 Ekim'de bir iş yerine el yapımı patlayıcı atılması, 4 gün sonra da başka bir iş yerine kalaşnikofla ateş edilmesiyle ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Saldırıları gerçekleştiren kişinin, "tehdit" ve "hırsızlık eşyasını satın alma" suçlarından 15 yıl 3 ay hapis cezasıyla bulunduğu cezaevinden firar eden Ramazan Ebeleme olduğu belirlendi. Bunun üzerine Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlüyü yakalamak için harekete geçti. Ekip, merkez Alparslan Türkeş Bulvarı'nda içinde bulunduğu araçtan inip kaçmak isterken hükümlüyü yakaladı. Saldırıda kullanılan silah da ele geçirildi. Ramazan Ebeleme, cezaevine gönderildi.
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Cezaevi firarisi bulvarda yakalandı
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