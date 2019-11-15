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Huzurevi sakinlerini müzikle buluşturdular

Giriş Tarihi: 15.11.2019
Huzurevi sakinlerini müzikle buluşturdular
MERSİN Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, 'Bir Çocuk Bir Umut' projesi kapsamında gitar ve keman kursu alan çocuklarla huzurevi sakinlerini müzikle buluşturdu. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında hazırlanarak yürütülen 'Bir Çocuk Bir Umut' projesinde gitar ve keman kursu alan çocuklarla birlikte merkez Toroslar ilçesindeki Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevini ziyaret ettiler. Burada çocuklarla huzurevi sakinlerini bir araya getiren toplum polisleri, yaşlıların yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalıştı.
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Huzurevi sakinlerini müzikle buluşturdular
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