Kadınlar Ekmek Kapısı’nda istihdama katıldı

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, "İstihdam Olanakları Vasıtasıyla Mültecilerin Öz Yeterliliklerinin Artırılması ve Tarıma Dayalı Geçimlerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında el sanatları ve hediyelik eşya yapımı kursu alan Türk ve Suriyeli 25 kadın için "Ekmek Kapısı" adıyla kooperatif kuruldu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü iş birliğince yürütülen proje kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde "Ekmek Kapısı" atölyesi oluşturuldu. Burada, atık malzemeleri değerlendiren 15'i Suriyeli 25 kadın, meslek öğrenmelerinin yanı sıra aile bütçesine de katkıda bulunma şansı yakaladı. Ülkesindeki savaştan kaçan, ekonomik nedenlerle eğitimine devam edemeyen ve çeşitli sebeplerle istedikleri mesleği yapamayan kadınlar, buradaki atölyede hayallerini gerçekleştirme fırsatıyla tanıştı. Kadınlar, özellikle atık malzemelere yeniden hayat vererek çanta, kapı süsü, yastık, kılıf ve çeşitli objeler üretmeye başladı. Ürünlerin gelir getirmesi amacıyla da adını atölyeye de veren "Ekmek Kapısı" ismiyle kooperatif kuruldu. Suriyeli ve Türk kadınlar, buradan elde edilecek gelirle hem aile ekonomisine katkıda bulunacak hem de hayallerini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşayacak.