Melih ABİ: Yine otobüs durağına park eden sorumsuz bir sürücü

BUGÜN NELER OLDU

Otobüs duraklarına park eden araç sürücülerine taktım.Bu beyinsizlerin ehliyetlerine el konulmalı.Hatta bunları deli doktoruna göndermeli.Çünkü akli melekelerinin yerinde olmadığını düşünüyorum.Israrla duraklara park edilir mi arkadaş?Otobüs girecek ve yolcusunu indirip bindirecek.Bu manyaklar yüzünden durağa giremiyorlar.Yolcusunu yol ortasında indirip bindiriyorlar.Bu durum can güvenliğini tehlikeye sokuyor!Hiç mi kafan çalışmıyor?Otobüs durağına park etmek de neyin nesi!Fotoğraf Turgut Özal Bulvarı'nda çekilmiş.Gördüğünüz gibi otobüs durağa yanaşamıyor.Yolcular da yolun ortasında.Buna köklü çözüm şart.Ehliyetini elinden alacaksın böylelerinin sonra onları psikologa göndereceksin.otopark yerleri belirlenen şeritlerle işaretlenir.Burası Real AVM otoparkı.Gördüğünüz gibi yine birisi sarı şeridi ortalamış aracını öyle park etmiş.Adam renk körü galiba.Şeritleri görmediğine göre.İki araç sığacak yere kendi aracını koymuş.İnsanlar zaten park edecek yer bulmakta zorluk çekiyor.Bir de üstüne üstlük böyle sorumsuzlar olunca...Sıkıntı daha da artıyor...