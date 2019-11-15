MKÜ’de Atatürk ve Sanat başlıklı panel

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Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Fotoğraf Topluluğu tarafından Atatürk ve Sanat Başlıklı panel düzenlendi ardından da hazırlanan sergi ve workshop'un açılışı gerçekleştirildi. Atatürk Konferans Salonunda düzenlenen panelin açılış konuşmasını MKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Karakelle, yaptı. Karakelle, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün siyasi ve askeri dehasının yanı sıra kültürümüze ve sanata da oldukça kıymet verdiği aşikardır. Bu sebepten dolayı burada sanata değer veren, sanatçıyı destekleyen, kültürel ve sanatsal faaliyetleri takip edip ön ayak olan bir lideri konuşacağız." dedi. Açılış konuşmasının ardından panele geçildi. Panelin moderatörlüğünü Doç. Dr. Ayşegül Karakelle yaptı. Panelistlerden Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meliha Yılmaz, Atatürk'ün resim sanatı hakkındaki düşüncelerini paneli dinlemeye gelen katılımcılara anlattı. Prof. Dr. Hüseyin Elmas da "Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk resminde değişme ve yenileşme" adlı sunumunu yaptı.