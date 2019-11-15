Ortopedi ve Travmatoloji Kongresine katıldılar

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz ve Araştırma Görevlisi Uzm. Nida Aydın, Antalya'da gerçekleşen 1. Uluslararası ve 9. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresinde "Alçılı Hasta Bakımı" adlı bir konferans, 3 oturuma başkanlık, 2 sözel bildiri, 2 poster bildirisi sundular. Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz'ın verdiği "Alçılı Hasta Bakımı" başlıklı konferansın yanı sıra, sözel bildiri olarak "Klinik Uygulamada Öğrencilerin Ortopedi Hastalarında Belirledikleri Hemşirelik Tanılarının İncelenmesi", poster bildirisi olarak da olarak "Alt Ekstremite Kırığı Olan Alçılı Hasta: Olgu sunumu" adlı çalışmalar sunuldu. Araştırma Görevlisi Uzm. Nida Aydın ve Dr. Betül Mammadov'un hazırladıkları "Gebelikte Sırt Ağrısı ve Pelvik Kuşak Ağrısının Önlenmesinde Egzersizin Etkisi: Sistematik Derleme" isimli çalışmada sözel bildiri olarak Nida Aydın tarafından kongrede sunuldu. Araştırma Görevlisi Uzm. Nida Aydın, Uzm. Ufuk Kaya ve Doç. Dr. Meryem Güvenir'in "Standart İzolasyon Önlemlerinin Sağlık Çalışanları İçin Önemi" konulu çalışması ise poster bildirisi olarak sunuldu.