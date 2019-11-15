Prof. Dr. Ergeç’ten uyuşturucu haberlerinde hassasiyet uyarısı

BUGÜN NELER OLDU

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç, uyuşturucu ile ilgili haber yapılırken hassas davranılması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana İl Müdürlüğü tarafından yerel ve ulusal basın temsilcilerine yönelik 'Bağımlılıkla mücadele ile ilgili yapılacak haberlerde dikkat edilmesi gerekenler' konusunda toplantı düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana İl Müdürü Mustafa Keleş, uyuşturucu ile mücadelenin topyekun sürdüğünü söyledi. Keleş, Adana'nın yanı sıra Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin içerisinde bulunduğu bölgenin medyada olumlu temsili için çaba sarf ettiklerini belirtti. Prof. Dr. Ergeç ise yaptığı sunumda, uyuşturucu ile ilgili haber yapılırken hassas davranılması gerektiğini belirtti. Dekan Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç, "Uyuşturucu bağımlılarını 'kurban, batağa saplanmış' gibi ifadeler yerine 'bağımlı, tedaviye ihtiyaç duyan' terimleriyle nitelendirilmek lazım" dedi. Prof. Dr. Ergeç daha sonra yazılacak haberlerde uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığı konuları işlenirken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirici bir sunum yaptı. Toplantı sorucevap bölümüyle sona erdi.