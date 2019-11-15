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Şimşek’te Orhan ve Hakan gitti

Demirspor’da kötü gidişatın faturası dün iki futbolcuya kesildi. Başkan Murat Sancak, Orhan Taşdelen ve Hakan Bilgiç ile yolların ayrıldığını açıkladı

BORA ERDEM Güney
Giriş Tarihi: 15.11.2019
Şimşek’te Orhan ve Hakan gitti
TFF 1. Lig'de haftalardır galibiyete hasret kalan Adana Demirspor taraftarı dün şok iki ayrılık haberi ile sarsıldı. Kulüp Başkanı Murat Sancak, teknik direktör Uğur Tütüneker'in raporu doğrultusunda yönetim kurulu ile yaptığı toplantı sonrasında futbolcular Orhan Taşdelen ve Hakan Bilgiç'in sözleşmelerinin feshedildiği açıkladı. Orhan sol bek, Hakan sağ bek mevkiinde görev yapıyordu. Öğleden sonra fesih kararı futbolculara tebliğ edilirken üst üste alınan kötü sonuçların faturasının kesilmeye devam edeceği gelen bilgiler arasında yer aldı. Bu arada milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı izinli olarak geçiren mavi-lacivertli ekip 12. haftada deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarına başladı.
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Şimşek’te Orhan ve Hakan gitti
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