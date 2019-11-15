Tarsuslu Gaziler 45 yıl sonra yavru vatanda

BUGÜN NELER OLDU

Barış Harekâtı'na katılan Tarsuslu Gaziler, uğruna savaştıkları topraklara 45 yıl sonra ayak basmanın sevincini yaşadı. Tarsus Belediyesi, 45 yıl önce dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in "Ayşe Tatile Çıksın" parolasıyla yavru vatan Kıbrıs'ı bağımsızlığına kavuşturmak üzere başlattığı Kıbrıs Barış Harekâtı'nda görev alan Tarsuslu Gaziler ile eşlerini KKTC'ye götürdü. Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda Kıbrıs'a gitmenin heyecanıyla duygularını dile getiren Gaziler, Barış Harekatı'nın üzerinden 45 yıl geçmesine rağmen uğruna savaştıkları topraklara bugüne kadar gidemediklerini dile getirdiler. Lefkoşa'da otele yerleştirilen Gaziler, kendileri için düzenlenen 3 günlük gezi programında, Boğaz Şehitliği, Panaromik Tur, Barbarlık Müzesi ile Girne Kalesi ve Limanı'nı ziyaret edecekler.