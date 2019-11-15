Tarsus’ta hayal kırıklığı

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FF 2. Lig Beyaz Grup'ta 12 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlikle 19 puanla 8. sırada yer alan Tarsus İdmanyurdu
'da işler yolunda gitmiyor. Temmuz ayında büyük hedeflerle göreve gelen Mustafa Tamer Şendağ başkanlığındaki yönetim, istediği çıkışı elde edemedi.
Sarı-lacivertli camia büyük hayal kırıklığı yaşadı. Yönetim kurulu üyesi 2. Başkan Duran Çalışır
şok istifasıyla sarsılan Şendağ başkanlığındaki yönetim geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantı sonrası olağanüstü kongreye gitme kararı aldı.
AYKURT'UN PRIMI DOĞRU DEĞIL
Çalışır, istifa gerekçesini anlatırken takımın zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek, her şartta taraftara verdiği destekten ötürü teşekkür etti.
Profesyonel futbol takımlarında sorunların
normal olduğunu ancak uzun
vadeli sorunların devam etmesi durumunda
birilerinin inisiyatif almasını
bilmesi gerektiğini dile getiren Duran
Çalışır, "Kulübün maddi sıkıntı yaşadığı bu süreçte denetleme kurulu üyesi olan Emir Aykurt'un maç primi almasını doğru bulmuyorum"
dedi.
Çalışır sözlerine şöyle devam etti: "Henüz Fenerbahçe maçı ile ilgili gelir gider tablosu açıklanamadı. Kimse hiçbir şey bilmiyor. Kulüple ilgili 4 kişi dışında bilgi sahibi olan kimse yok. Belediye ile sorunlar var. Ama padişahım çok yaşa diyen 4 kişi var. Bu çarkın içinde daha fazla bulunmak istemiyorum ve görevimden istifa ediyorum."