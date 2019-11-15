Tarsus’ta hayal kırıklığı

BUGÜN NELER OLDU

FF 2. Lig Beyaz Grup'ta 12 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlikle 19 puanla 8. sırada yer alan'da işler yolunda gitmiyor.Sarı-lacivertli camia büyük hayal kırıklığı yaşadı. Yönetim kurulu üyesişok istifasıyla sarsılan Şendağ başkanlığındaki yönetim geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantı sonrası olağanüstü kongreye gitme kararı aldı.Profesyonel futbol takımlarında sorunlarınnormal olduğunu ancak uzunvadeli sorunların devam etmesi durumundabirilerinin inisiyatif almasınıbilmesi gerektiğini dile getiren DuranÇalışır,dedi.Çalışır sözlerine şöyle devam etti: "Henüz Fenerbahçe maçı ile ilgili gelir gider tablosu açıklanamadı. Kimse hiçbir şey bilmiyor. Kulüple ilgili 4 kişi dışında bilgi sahibi olan kimse yok. Belediye ile sorunlar var. Ama padişahım çok yaşa diyen 4 kişi var. Bu çarkın içinde daha fazla bulunmak istemiyorum ve görevimden istifa ediyorum."