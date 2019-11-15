Vatandaşın yolda düşürdüğü cüzdan sahibine verildi

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çiftçinin yolda düşürdüğü cüzdan, Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından bulunarak, sahibine teslim edildi. Muhafaza altına alınan cüzdan sahibine ulaşılarak, teslim edildi. Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Koordinasyon Müdürlüğü'nde şoför olarak görev yapan Ahmet Demir, işe giderken Adana Caddesi üzeri, Cereciler mevkiinde yol kenarında bir cüzdan gördü. Cüzdanı muhafaza altına alan Ahmet Demir, koordinasyon merkezine getirdi. Burada Büyükşehir ekiplerinin yaptığı inceleme neticesinde cüzdanın Camilimanda Mahallesinde ikamet eden ve çiftçilikle uğraşan Remzi Balcı'ya ait olduğu tespit edildi. Cüzdan, Remzi Balcı'nın oğlu Burak Balcı'ya teslim edildi.