Yılmaz, MTSO yönetimiyle buluştu

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin Ticaret ve Sanayi Odasını (MTSO) ziyaret ederek, oda yönetimi ile görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Başkan Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliğinin önemine dikkat çekti. Çoğulcu yönetimle toplumun her katmanına ulaşarak projeler üretmeye çalıştıklarını ve kentin yararına olacak her türlü girişim içerisinde olacaklarını ifade eden Yılmaz, "Hepimizin ortak amacı kentimizi üretim, ihracat ve istihdam anlamında daha yukarı taşımaktır. Ticaret odamız da kent ekonomisine can veren önemli organlardan biri" dedi. İzol ve Kızıltan da Yılmaz'a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.