Yüreğir’de toplanma alanları belirlendi

BUGÜN NELER OLDU

Yüreğir Belediyesi olası bir afete karşı toplanma alanlarını belirledi. AFAD ile yapılan görüşmeler sonucu Yüreğir'de 16 ayrı bölge toplanma alanı olarak belirlendi. Yüreğir'de toplam 1 milyon 50 bin metre kare alan toplanma bölgesi alanı olarak belirlendi. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "İnşallah hiç bir şekilde bir afetle karşılaşmayız. Şu gerçeği de unutmamız lazım. Bölgemiz deprem kuşağında ve her zaman hazırlıklı olmalıyız.'' diyerek olası bir afete karşı hazırlıklı olmamız gerektiğini belirtti. Toplanma alanlarının, afet sonrasında insanların kendilerini güvende hissedebilecekleri, yaşadıkları büyük şoku atlatabilmeleri, yakınları ile bir araya gelebilmeleri ya da haberleşebilmelerine imkan yaratan hayati öneme sahip alanlar olması gerektiğini belirten Başkan Kocaispir "Sadece deprem riskine karşı değil, yangın gibi diğer afet durumlarında da insanların güvenli kalmasını ve temel ihtiyaçlarına ulaşmasını sağlayacak şekilde bölgeler oluşturuldu" dedi. Yüreğir'de 16 alanın toplanma bölgesi olduğunu belirten Başkan Kocaispir 'Akdeniz Mahallesi Futbol Sahası, Doğankent Cumhuriyet Mahallesi Doğankent Parkı, Doğankent Cumhuriyet Mahallesi DSİ yanı, Havutlu Mahallesi Havutlu Parkı, Havutlu Mahallesi Havutlu Stadyumu, Kışla Mahallesi Atlı Spor Kulübü, Kışla Mahallesi Muharrem Gülergin Stadyumu, Sinanpaşa Aytaş Durak Tesisleri, Yavuzlar Mahallesi Yavuzlar Parkı, Dalaoğlu Serinevler Spor Salonu, Dadaloğlu Mahallesi Kapalı Spor Salonu, Solaklı Hürriyet Mahallesi Park, Yunusoğlu Mahallesi Stadyum,Seyhan Mahallesi Park, Sinanpaşa Mahallesi Park, Anadolu Mahallesi Asri Mezarlık alanları toplanma bölgeleri olarak belirlenmiştir.'' dedi.