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’da estetik, güzellik, diyet fuarı

Giriş Tarihi: 16.11.2019
Adana’da estetik, güzellik, diyet fuarı
1. ADANA Estetik, Güzellik, Kozmetik, Spor, Egzersiz, Diyet Fuarı TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı. Start Fuarcılık tarafından düzenlenen organizasyonun açılışında konuşan Vali Mahmut Demirtaş, gelişen ve değişen dünyada güzellik, kişisel bakım ve sağlıklı yaşamın daha fazla önem kazandığını, insanların bu alanlara daha fazla vakit ve imkan ayırdığını belirtti. "Türkiye'nin dünyada ilk 10'da yer aldığı güzellik ve estetik ekonomisinin büyüklüğü yaklaşık 2 milyar dolara ulaştı. Adana da ülkemizin güzellik sektörünün önemli üretim merkezlerinin başında gelmekte." diyen Demirtaş, kentin bu alandaki pek çok ürünün de üreticisi konumunda olduğunu vurguladı.
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Adana’da estetik, güzellik, diyet fuarı
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