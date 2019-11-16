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’de meclis üyelerinden örnek davranış

BEKİR COŞKUN Güney
Giriş Tarihi: 16.11.2019
Akdeniz’de meclis üyelerinden örnek davranış
MERSİN'İN merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Meclis üyeleri, otizmli çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla fidan dikim etkinliği düzenledi. Etkinlikte otizmli çocuklar gönüllerince eğlenirken, Başkan Mustafa Gültak ve Meclis üyeleri çocuklarla birlikte fidan dikti. Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar ilk olarak çalan müzikler eşliğinde oynadılar. Çocukların da katıldığı çeşitli yarışmalarda düzenlenirken, renkli görüntüler oluştu. Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve bütün partilerden Meclis üyeleri de çocukların yanında yer aldı. Etkinlikte ayrıca Gültak ile çocuklar, birlikte fidan dikti.
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Akdeniz’de meclis üyelerinden örnek davranış
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