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MERSIN'DEayakkabı boyacılığı yapan 17 yaşında ve 120 kilo ağırlığındaki Murat Kaya'nın en büyük hayali polis olmak. Mersin caddelerinde polis kıyafetiyle ayakkabı boyayan Murat, okulunu bitirip kilo vererek hayalini gerçekleştirmek istiyor. Akdeniz ilçesinde annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan Murat Kaya, geçen yıl babasını kaybetmesinin ardından evin geçimine katkıda bulunmak için ayakkabı boyacılığına başladı. Aşırı kilolarıyla sokaklarda boyacılık yapan Murat'ın hikayesini ilginç kılan ise giydiği polis üniforması. Kendi imkanlarıyla bir mağazadan aldığı polis üniformasıyla müşterilerinin ayakkabılarını boyayan Murat, hayalini anlattı. Babasının, Şırnak'ta teröristlerin araziye döşediği mayının patlaması sonucu kolunu kaybettiğini belirten Murat, "Enbüyük hayalim polis olmak, üniformayı giymek. Bunun için de polis kıyafeti aldım ve giydim. Her yerde polisleri görüyorum ve heyecanlanıyorum" dedi.