Güngör’den esnaf ziyareti

BUGÜN NELER OLDU

KahramanmaraşBüyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarihi Maraş Çarşısı'nı ziyaret etti. Beraberinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş, KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak, Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Yıldız, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Fatih Bülbül ile Tarihi Maraş Çarşısını gezen Başkan Güngör, esnafa hayırlı işler diledi, vatandaşlarla da sohbet etti. Başkan Güngör, "Esnafımızla birlik ve beraberlik içerisinde şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün şehir tarihimizde önemli bir yeri olan Tarihi Maraş Çarşımızı ziyaret ettik, esnafımıza hayırlı işler diledik. Gelen talepleri tek tek not aldık. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un şehrimizi ziyaretinde müjdesini verdiği cephe iyileştirme çalışması ile ilgili bilgileri paylaştık" dedi.