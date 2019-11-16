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Kelebek dünyasına buyurun

Giriş Tarihi: 16.11.2019
Kelebek dünyasına buyurun
Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil yoluna Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından kuru ağaçlara üzerine yapılan kelebek figürleri büyük ilgi görüyor. Kuru ağaçlara hayat verdiklerini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı İlyas Kıran, ahşap malzemelerden yapılan kelebek dünyası gerçekten vatandaşlarımızdan büyük ilgi görüyor. Herkesi bu güzel çalışmamızı görmeye davet ediyorum" dedi. Yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgiler veren Kıran, "Adnan Menderes sahil yolunda yapılan dikey çalışmamızı 107 bin 5 metrekare alana uyguladık. Burada 15 bin 480 adet bitki kullandık. Kullandığımız bitkilerin büyük bölümü kendi üretimimiz. Kentimizi güzelleştirmek için personellerimiz ile elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.
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Kelebek dünyasına buyurun
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