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’de stajyer avukatlar cüppe giydi

BEKİR COŞKUN Güney
Giriş Tarihi: 16.11.2019
Mersin’de stajyer avukatlar cüppe giydi
MERSİN Barosu'nda stajını tamamlayan 8 stajyer avukat, yemin edip cübbe giyerek avukatlık mesleğine adım attı. Baro Konferans Salonunda gerçekleştirilen yemin töreninde konuşan Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, "Hak arama özgürlüğünün varlığı, işlerliği ve etkinliği, temel hak ve özgürlüklerinin güvencesidir. Bu özgürlüğün kullanıldığı en son ve en etkili olması gereken yer yargıdır. Hak arama özgürlüğü aynı zamanda, insan onurunu bir bütün olarak görür. İyi bir hukukçu, nasıl bir yargılama sorusunu, 'adil, doğru ve güvenli yargılama' diye yanıtlamalıdır. Adil yargılanma hakkının korunması, geliştirilmesi, güçlendirilmesi için bilgili, yetenekli, güvenilir yargıçlar kadar, yaptığı işin sorumluluğunda bilgili, yetenekli, yürekli avukatlara da ihtiyacımız var. Bu mesleğin ne kadar onurlu, saygın bir meslek olduğunu anlatacak yeni seslere, yeni yüreklere ihtiyacımız var" dedi.
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Mersin’de stajyer avukatlar cüppe giydi
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