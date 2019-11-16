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‘Mutlu öğrenci için mutlu okul’

Giriş Tarihi: 16.11.2019
‘Mutlu öğrenci için mutlu okul’
AVRUPA'DA 4 ülkede bulunup iyi uygulamaları yerinde gözlemleyecek, projelerini gerçekleştirecek olan Gaziantep Hayriye Osman Külekçi İlkokulu'nun öğrencileri, tıpkı kültür elçisi gibi Türkiye'yi ve Gaziantep'i tanıtacak. Türkiye, Romanya, İtalya, İspanya, Bulgaristan , Hırvatistan ortaklı Erasmus+ KA229 ' Happy schools for happy students ' projesi ile Avrupa'da 4 ülkede bulunup iyi uygulamaları yerinde gözlemleyecek, projelerini gerçekleştirecek olan Gaziantep Hayriye Osman Külekçi İlkokulu'nun öğrencileri, tıpkı kültür elçisi gibi Türkiye'yi ve Gaziantep'i tanıtacak. Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinin varoş denilen kenar mahallelerinden biri olan Narlıtepe Mahallesi'de bulunan Hayri Osman Külekçi İlkokulu öğrencileri, iki yıllık bir proje kapsamında Bulgaristan, Romanya, İtalya ve İspanya'da projelerini gerçekleştirecekler.
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