Seçer’den tepki çeken logo değişikliği

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılmaya başlanılan logo tartışma yarattı. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in hiçbir açıklama yapılmadan, halka sorulmadan ve belediye meclisinde görüşülmeden kullanılmaya başladığı logo tepki görüyor. Yeni logonun Mersin'i hiçbir şekilde yansıtmadığını belirten Mersinliler, logonun kime ve hangi şartlara yapıldığıyla ilgili de Seçer'den cevap bekliyor. Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından hiçbir açıklama yapılmazken, yıllardır kullanılan logonun neden değişikliğe gidildiği merak konusu. Hem güneşin hem de portakalın ortak formu olan küreden faydalanılarak yapılan eski logoda, Mersin'in baş harfi olan 'M' harfi, deniz sembolü olan dalga motifleriyle birlikte kullanılarak kentin iklimsel özellikleri ön plana çıkarılmıştı. Logonun değiştirilmesi sonrası Mersinliler sosyal medyadan 'logoma dokunma' kampanyası başlattı. Yeni logonun bir alış veriş merkezinin logosu olduğunu dile getiren Mersinliler, "Resmen çalıntı. logonun maliyetini merak ediyoruz" dedi



MERSİNLİLERİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Kutlay Özcan – Diş Hekimi (49)

Öncelikle logonun ne yeri ne zamanı, Mersin'in ufkunu açacak projeler bekliyoruz. İlk projenin logo olması tepki yaratıyor. Maddi yükü çok fazla olacağını düşünüyorum. Halkın fikirleri alınmadan, Mersin'deki bu işi yapanlar arasında bir yarışma düzenlenmesi gerekirdi ve en güzeli seçilirdi. Yeri ve zamanı değil. Biran önce bu hatadan dönülmesi, Mersinlilerin fikirlerine saygı duyulması gerekir. Başkanın yanlış yönlendirildiğini düşünüyorum. Daha iyi projeler bekliyoruz.



Berna İncefikir – Üniversite öğrencisi (22)

Eskisi Mersin'i yansıtıyordu. Yeni logonun hiçbir anlamı yok. Mersin'in birçok sorunu var. Logo en son projeler arasında olması gerekir. Biz öğrencilerin ulaşım sorunu var. Buna öncelik verilsin logo yerine. Otobüsler kapıda bırakıyor. Bu bizim önceliğimiz.