Sonbaharda limon ağaçları çiçek açtı

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TÜRKİYE'NİNnarenciye üretiminin üçte birini gerçekleştiren ve yaklaşık 135 bin dekar alanda limon üretimi yapılan Adana'da gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının fazla olması, limon bahçelerini olumsuz etkiledi. Meyve bahçelerindeki limon ağaçları, hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle tomurcuklandı. Normalde ilkbahar aylarında çiçek açması beklenen limon ağaçlarının sıcak havalara aldanarak yer yer çiçek açtığı ve meyveye durduğu görüldü. Yüreğir ilçesinde Taşlı Mahallesi'ndeki bahçesinde bulunan limon ağaçları çiçek açan çiftçi İlker Evlice, çiçek açan limonların ani bir soğukta döküleceğini belirterek, bu durumun verim kaybına neden olacağını söyledi. Ağaçların normalde Nisan ayında çiçeklenmeye başlaması gerektiğini belirten Evsiz, "Normal şartlarda Temmuz ayında ağaçlara son makası vururuz ve ağaçlar uyku dönemine girer. Ancak ağaçlar şu an hala çalışıyor, çiçek açıyor ve meyve üretimine devam ediyor. Bu aylarda havanın soğuk olması gerektiği için ağaçların uykuda olması gerekiyordu" diye konuştu. Meyve ağaçlarının zarar görmemesi için yakın zamanda sulama yapmak zorunda kaldıklarını belirten Evlice, "Mart ayının sonu ve nisan ayının başında narenciye için çiçek dönemi başlıyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi hava sıcaklığındaki ani düşüş ya da aşırı yağmurlar çiçeklenme döneminde sıkıntıya sebep olacaktır. Ağaçlara yapacağımız gübre takviyesi de hava şartlarının etkisiyle boşa düşecektir" dedi. Çukurova'da gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının yüksek olduğunu, bu yüzden de ciddi bir kuraklığın söz konusu olduğunu belirten Seyhan Ziraat Odası Başkanı Cahit İncefikir, "Yaşanan ilkbahar havasından dolayı ağaçlarda uyanmalar görülüyor. Bazı bölgelerde özellikle yediveren diye tabir ettiğimiz ağaçlarda tomurcuklanmalar oldu. Bu durum da üreticileri sulama yapmaya itiyor. Bununla birlikte ilaçlamalar da devam ediyor" diye konuştu.