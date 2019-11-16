Yardım eden sürücüyü soydular

dana'da seyir halindeki bir otomobili durdurup hamile olduğunu söyleyerek sürücüsünden yardım isteyen Tülay Y. ve arkadaşı Leman K., araç sürücüsünün çantasını çaldıkları iddiasıyla yakalandı. Polis tarafından yakalanan zanlıların çaldığı çanta sahibine teslim edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

"HAMİLEYİM PARAM YOK"

Olay Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesin de 7 Kasım günü meydana geldi. İddiaya göre; Tülay Y. (22) ve Leman K. (20) D-400 karayolunda bekleyerek gelen otomobillere el kaldırmaya başladı. Bir süre sonra Fikret E. kadınların yanında durdu. Tülay Y. hamile olduğunu eve gitmesi gerektiğini ancak parasının olmadığını söyledi. Fikret E. yardım etmek için kadınları otomobiline aldı. Fikret E. Sezai Karakoç Bulvarına geldiği sırada zanlılar Fikret E.'nin içinde 100 lira ve tabancasının olduğu çantayı alarak trafik ışıklarında bir anda otomobilden inerek kaçmaya başladı.

Neye uğradığını şaşıran Fikret E. kadınların arkasından koştu ama yakalayamadı. Bunun üzerine Fikret E. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine giderek şikayette bulundu. Polis yaptığı güvenlik kamerası çalışmasında kadınların kimliğini ve adresini tespit ederek iki kadını da yakaladı. Zanlı kadınlar emniyete getirilerek ifadesi alınırken çanta ve içindeki malzemede Fikret E.'ye teslim edildi.