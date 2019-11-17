Daha yeşil bir erdemlı gelıyor

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MERSIN'IN Erdemli ilçesinde Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, TEMA Vakfı Erdemli Gönüllü Temsilciliği ile ortaklaşa düzenlenen "Erdemliyi Yeşillendiriyoruz" projesi kapsamında Alata Mahallesinde bin adet fidanın dikiminin gerçekleştirildiğini söyledi. Tollu, daha yeşil, daha güzel ve daha yaşanılabilir bir Erdemli için çalıştıklarını belirtti. TEMA Vakfı Erdemli Gönüllü Temsilciliği ile 3 yıl önce başlattıkları proje çerçevesinde ilçe merkezine kendi fidanlıklarında yetiştirdikleri bin fidanı toprakla buluşturduklarını aktaran Tollu, "Eskiden limon ağaçlarının bulunduğu alanlar günümüz şartlarında beton yığınına dönüştü. Biz de yeniden yeşil Erdemliyi oluşturmak için sokaklarımıza yavrularımız ile birlikte fidan dikiyoruz" dedi. Erdemli Tema Gönüllü Temsilcisi Murat Başer de 'Erdemliyi yeşillendirme' adı altında 5 yıllık proje hazırladıklarını belirtti. Bu projeden amacımız gelecek nesillere daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Erdemli bırakmayı hedeflediklerini belirterek, gelişen teknoloji ve betonlaşan kentin getirdiği olumsuzluklardan ağaçlandırmayla kurtulmayı ve sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.