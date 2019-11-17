Kaza kurbanı Leyla kurtarılamadı

Adana'da 14 yaşındaki lise birinci sınıf öğrencisi Leyla Sever, yaya geçi üzerinden yolun karşısına geçmek isterken hamile sürücünün otomobille çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken kız öğrenciye çarpan hamile kadın ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Kızının ölümüne neden olan sürücünün serbest kaldığını öğrenen acılı anne: "Kızım acıkmış, arkadaşlarıyla etütten çıkmış bir şeyler almışlar ama yiyememiş benim kuzum. Sürücü Allah'ından bulsun başka bir şey demiyorum" dedi.

YAYA GEÇİDİ ÜZERİNDE

Olay 9 Kasım günü Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre; Leyla Sevler iki kız arkadaşıyla birlikte etüt merkezine gitti. Acıkan 3 kız arkadaş kafeye giderek kendilerine yemek aldı. Etüt merkezine dönmek için bulvar üzerinde bulunan yaya geçinden yolun karşısına geçmek isteyen 3 arkadaştan Leyla Sever'e, hamile kadın sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Kız çocuğu Sever, çarpmanın etkisiyle başını kaldırım taşına vurarak ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü kaza yerinin biraz ilerisinde durdu.

Çevrede bulunan vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirirken Sevler'in kız arkadaşları ellerindeki yemeğe bırakıp yaralı arkadaşlarının yardımına koştu. Kız çocuğu Sevler, ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen 2 gün sonra yaşamını yitiren Leyla Sevler, gözyaşları arasında toprağa verildi. Bu arada gözaltına alınan kadın sürücüsü ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından hamile olduğu için ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BU YIL YAYA GEÇİDİ YILI

Baba Erman Sevler ise, "Kadın sürücü telefonuyla mı oynuyordu yoksa başka bir şeyle mi oynuyordu bilemiyorum. Mahkemede söylemiş ben çocuğu görmedim vurduktan sonra sese ayıktım demiş. Bu yıl yaya geçidi yılı ve kızıma yaya geçidinin üzerindeyken vurup 15 metre sürüklemiş çocuğumu" dedi.



"UZUNDU GÖRMEME LÜKSÜ YOK"

İki oğlu bir tek kızı olduğunu onu da kazaya kurban verdiğini söyleyen anne Gülzade Sevler (38), "Sürücü kadınmış çocuğuma vurmuş, frene basmamış. Kızım acıkmış, arkadaşlarıyla etütten çıkmış bir şeyler almışlar ama yiyememiş benim kuzum. Sürücü Allah'ından bulsun başka bir şey demiyorum. Çok uzundu çok, minicik değildi ki görmesin, görmeme gibi bir lüksü olamaz. Hadi vurdun niye durmadın neden frene basmadın. Belki frene bassaydı ölmezdi diyorlar. Oy benim güzel kızım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.