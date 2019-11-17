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75 bin paket kaçak sigara ele geçirdi

BEKİR COŞKUN Güney
Giriş Tarihi: 17.11.2019
KOM 75 bin paket kaçak sigara ele geçirdi
MERSIN'DE, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 75 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin-Adana otobanında yaptığı uygulamada şüphelendikleri bir tırda arama yaptı. M.E. isimli şahsın kullandığı Romanya plakalı tırın dorsesini inceleyen KOM ekipleri, mührün dışarıdan açıldığına dair herhangi bir emareye rastlayamazken, mühür üzerindeki numara ile beyannamedeki mühür numarasının birbirine tutmadığını tespit etti. Dedektör köpeğinin de araca tepki vermesi üzerine dorsede arama yapan ekipler, 75 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan M.E., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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KOM 75 bin paket kaçak sigara ele geçirdi
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