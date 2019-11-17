Mersin Şehir Hastanesi organ bağışında bölge birincisi

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Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Bahar Aydınlı, organ bağışı konusunda açıklamalarda bulundu. Toplumumuzda çoğu kez beyin ölümü ile bitkisel hayat karıştırıldığı belirten Dr. Aydınlı, "Beyin ölümünde beyine, beyinciğe ve beyin sapına hiç kan gitmez ve beyin kan akımı kesildikten 3-7 dakika sonra ölür. Oysaki bitkisel hayatta beyin kanlanması normaldir. Medyada bir ay, üç yıl sonra ayıldı ya da morgda canlandı diye duyduğumuz durumların tamamı bitkisel hayattır (koma). Beyin ölümü gerçekleşmiş bir kişinin hayata dönmesi hiç olmamıştır, imkânsızdır. Aslında bütün ölümler beyin ölümüdür" dedi. Organ bağışı ve nakli açısından 9 bölgeye ayrılan ülkemizde, Mersin'in Adana Bölge Koordinasyon merkezine bağlı olarak çalıştığını söyleyen Aydınlı, "Gururla ifade etmek istiyorum ki; 1 Şubat 2017 yılında hizmete açılan Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi kendi bölgesine birinci, Türkiye genelinde ise her yıl ilk 10'a girmektedir. Hastanemizde 2018 yılında 35 beyin ölümü gerçekleşmiş ve bunların 13'ü ailelerinin izni ile organ bağışında kullanılmıştır" dedi.