Merve Hıdıroğlu Golf Cup’ta birinci oldu

BUGÜN NELER OLDU

LIMAKtarafından golf sporuna destek olmak ve gelişimini sağlamak amacıyla düzenlenenheyecanı,'da golf tutkunlarını bir araya getirdi. İş ve sanat dünyası yoğun ilgi gösterdiği turnuvaya iş insanı ve golf tutkunu 280 kişi katıldı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Limak'ın ardından, golf heyecanı bu kez İstanbul'a taşınırken, turnuvada,ve'in yanı sıra, Yıldırım Demirören, Fikret Öztürk, Hakan Çarmıklı ve Erdem Kıramer gibi iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri de yer aldı. Limak Kemer Golf Cup 2019 toplamda 14 kategoride düzenlenirken, Çukurova bölgesinin genç ve usta golfçusu Merve Hıdıroğlu kendi kategorisinde birinci olarak ödülünü aldı.