Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Merve Hıdıroğlu Golf Cup’ta birinci oldu

Merve Hıdıroğlu Golf Cup’ta birinci oldu

Giriş Tarihi: 17.11.2019
Merve Hıdıroğlu Golf Cup’ta birinci oldu
LIMAK Holding tarafından golf sporuna destek olmak ve gelişimini sağlamak amacıyla düzenlenen "Limak Kemer Golf Cup" heyecanı, Antalya Kemer Country Club'da golf tutkunlarını bir araya getirdi. İş ve sanat dünyası yoğun ilgi gösterdiği turnuvaya iş insanı ve golf tutkunu 280 kişi katıldı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Limak Bodrum Golf Cup'ın ardından, golf heyecanı bu kez İstanbul'a taşınırken, turnuvada, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir'in yanı sıra Cemal Kalyoncu, Yıldırım Demirören, Fikret Öztürk, Hakan Çarmıklı ve Erdem Kıramer gibi iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri de yer aldı. Limak Kemer Golf Cup 2019 toplamda 14 kategoride düzenlenirken, Çukurova bölgesinin genç ve usta golfçusu Merve Hıdıroğlu kendi kategorisinde birinci olarak ödülünü aldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Merve Hıdıroğlu Golf Cup’ta birinci oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN